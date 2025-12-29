Экономический прогноз на неделю: рынок перед Новым годом и курс валют

Как сообщил «Коммерсант», по итогам 2025 года российская экономика покажет формальный рост около 1%, хотя в течение года наблюдалась фактическая стагнация ВВП. О том, что еще известно о ситуации в стране, — в материале «Рамблера».

Рост экономики обусловлен увеличением потребления и государственных расходов, тогда как инвестиции и «мирные» отрасли пострадали из-за высоких процентных ставок и структурных ограничений, отмечает «Коммерсант». Снижение доходов от нефтегазового сектора уменьшило возможности для бюджетного маневра. В 2026 год экономика вступает без кризиса, но с сократившимся запасом устойчивости.

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок остается в условиях, способствующих росту, поскольку индексы Мосбиржи и РТС продолжают держаться выше 2700 и 1090 пунктов соответственно, отмечает «Велес Капитал».

Торги на Московской бирже будут приостановлены 31 декабря, а также в период с 1 по 4, 7 и с 10 по 11 января. Санкт-Петербургская биржа будет работать в сокращенном режиме. Участники рынка ожидают геополитических новостей, в том числе встречи президентов США и Украины, запланированной на 28 декабря.

Кроме того, внимание привлекает опубликованная информация об инфляции за декабрь и результаты обсуждения ключевой ставки Центрального банка. На корпоративном уровне важным событием станет собрание акционеров ЛУКОЙЛа, где будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов за первые девять месяцев года, пишут авторы.

Валютный рынок

Банк России обновил курсы валют к рублю на 29 декабря. Официальные курсы: доллар — 77,6923 руб. (-0,25% к предыдущему дню). Евро — 91,2066 руб. (-0,74%). Юань — 11,0449 руб. (-0,29%), гонконгский доллар — 10,0145 руб. (-0,19%).

Что учесть инвесторам

В конце декабря и начале 2026 года рыночная активность будет низкой из-за праздников, считают аналитики. Однако, как отмечают они, в ближайшие дни возможны события, влияющие на акции отдельных компаний, передают «Известия».

29 декабря «Лукойл» объявит дивиденды за девять месяцев 2025 года. В тот же день «Аэрофлот» обсудит смену совета директоров. Это последний день для покупки акций с правом на дивиденды у Московской биржи и «Светофор Групп».

Во вторник «Удмуртнефть» примет решение по дивидендам. Индекс гособлигаций RGBI, вероятно, останется в диапазоне 117–118 пунктов. Доллар будет торговаться в 77–80 рублей, евро — 90,5–94 рубля, юань — 11–11,4 рубля. Индекс Мосбиржи может стабилизироваться около 2750 пунктов.