Вице-президент Петербургской биржи объяснил рост цен на бензин

Сезонный рост потребления бензина и дизельного топлива, плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) привели к соответствующему росту топливных цен в опте летом и осенью. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

По его словам, рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Летом рост потребления дизельного топлива связан с промышленной активностью, сельским хозяйством, а бензина — с тем, что люди в теплый сезон начинают больше ездить.

Карпов добавил, что с октября на Петербургской бирже наблюдается корректировка цен на бензин. В данный момент показатели стоимости находятся на уровне весны. 26 декабря марка Аи-92 стоила 52 653 рубля за тонну, Аи-95 - 58 107 рублей за тонну.

Вице-президент биржи отметил, что осенью высокий спрос на топливо охлаждается.

В ноябре председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года.