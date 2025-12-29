Сырьевой потенциал РФ растет: влияние на экономику и новые возможности для страны

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что за прошедший год в России было обнаружено 251 новое месторождение твердых минеральных ресурсов. Особенно заметен значительный рост угольных запасов, который в семь раз превысил показатели 2024 года, передают «Известия».

Как отмечается, это стало возможным благодаря усилению государственной поддержки, внедрению цифровых технологий и развитию технологических процессов. Также подчеркивается, что обнаружение новых месторождений способствует экономическому росту, создавая новые рабочие места и увеличивая валовой внутренний продукт.

В регионах, где ресурсы уже освоены, их запасы ограничены, однако спрос на сырье продолжает расти. По инициативе президента разрабатываются программы по изучению недр Дальнего Востока и Сибири с акцентом на стратегически важные материалы, говорится в статье издания.

По словам экспертов, увеличение числа месторождений связано с адаптацией к изменениям на мировом рынке и ростом цен на золото и уголь, что повышает инвестиционную привлекательность сектора и стимулирует появление новых проектов. Расширение ресурсной базы способствует развитию тяжелой техники, логистики и цифровых технологий.

Несмотря на достигнутые успехи, работа в этом направлении продолжается. Прирост запасов золота пока ниже прошлогоднего уровня, но текущие результаты создают благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли, подчеркивается в материале.