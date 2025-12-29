В России забеспокоились из-за чрезмерно крепкого рубля

За последний год рубль укрепился к доллару почти в полтора раза. О серьезном ослаблении американской валюты заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, его слова приводит «АиФ».

С января 2025-го укрепление рубля к доллару составило почти 45 процентов, уточнил аналитик. Подобная динамика начинает вызывать беспокойство у участников рынка, особенно среди российских экспортеров, пояснил эксперт.

«Чрезмерно крепкий рубль создает давление на экспортеров», — резюмировал Силаев.

При таком раскладе, отметил он, ориентированные на внешние рынки российские компании начинают заметно терять в рублевой выручке. Все это в конечном счете усиливает давление на федеральный бюджет, который и без того столкнулся с резким увеличением дефицита на фоне роста военных расходов.

Ранее о вреде излишне крепкого рубля для российской экономики предупреждал глава ВТБ Андрей Костин. От этого, пояснял он, страдают как отечественные экспортеры, так и проблемные отрасли, которые не могут рассчитывать на дополнительную господдержку. Более оптимальным вариантом, по мнению руководителя финорганизации, стал бы диапазон 90-100 рублей за доллар. Это придало бы дополнительный импульс российской экономике, заключил Костин. В настоящее время курс доллара составляет примерно 78,6 рубля.