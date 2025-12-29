В Центробанке РФ высказались об уровне ключевой ставки

Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста экономики РФ может оказаться неоправданным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Отмечается, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне может привести к ее чрезмерному охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем.

19 декабря Центробанк РФ на заседании решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

Регулятор пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает, что оптимальная для бизнеса ставка должна составлять 6–7%.