Рынок акций упал на фоне попытки Украины атаковать резиденцию Путина

Российский фондовый рынок в понедельник вечером утратил весь дневной рост и перешел в «минус» после заявлений главы МИД Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России на фоне попытки Украины атаковать резиденцию президента в Новгородской области. Об этом свидетельствуют данные »Мосбиржи».

© Газета.Ru

По состоянию на 18:20 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,17%, до 2 750,14 пункта. Еще до заявления Лаврова показатель рос почти на 1%.