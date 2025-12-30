Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины

Венесуэльские власти начали останавливать скважины в крупнейшем нефтяном регионе страны из-за нехватки хранилищ и американской блокады.

Власти и руководство государственной компании Petroleos de Venezuela SA начали отключать скважины в поясе Ориноко из-за нехватки мест хранения нефти и нарастания нераспределенных запасов, пишет Bloomberg.

С 28 декабря компания приступила к закрытию месторождений в регионе, где находятся крупнейшие в мире запасы нефти.Сокращение добычи должно составить не менее 25%, до уровня 500 тыс. баррелей в день, что соответствует снижению на 15% от общего объема добычи нефти в стране, который составляет 1,1 млн баррелей в сутки.

Источник отметил, что отключение скважин считается крайней мерой, так как перезапуск требует значительных расходов и сложных технических решений. Остановка началась с самых тяжелых нефтей в районе Хунин, затем предполагается перейти к участам Аякучо и Карабобо, где добывается менее тяжелая нефть. Решение о сокращении добычи приняли 23 декабря, а практическая реализация стартовала через несколько дней.

Китай остается основным покупателем венесуэльской нефти. В начале месяца американский президент Дональд Трамп объявил о военно-морской блокаде Венесуэлы, объяснив это необходимостью борьбы с наркокартелями. Представители правительства и Petroleos de Venezuela SA пока не прокомментировали ситуацию.

Также Трамп объявил венесуэльское руководство иностранной террористической организацией. Он отдал приказ на блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.