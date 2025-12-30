Золото и серебро резко упали после рекордов

Драгметаллы пережили резкую коррекцию в начале недели: золото подешевело на 4,5%, до $4340 за тройскую унцию, а серебро обвалилось на 8,7%, показав худший день с 2021 года после кратковременного прорыва выше $80. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Непосредственным триггером стало повышение Чикагской товарной биржей маржинальных требований по фьючерсам на серебро, что вынудило ряд трейдеров закрывать позиции. Напряжённость усиливали ожидаемые экспортные ограничения Китая с января и предупреждение Илона Маска о том, что дефицит серебра угрожает промышленности.

Несмотря на коррекцию, фундаментальные драйверы для серебра сохраняются: металл используется в 60% промышленных применений, включая солнечные панели, электронику и электромобили. Эксперты напоминают, что текущее ралли напоминает динамику 1979 года, после которой цены достигли пика в 1980-м, а затем обрушились.

В целом драгметаллы завершают выдающийся год: золото выросло на 67%, а серебро — почти на 150%.