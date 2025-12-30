Россия рискует столкнуться с серьезным кризисом в одной сфере

Китай увеличил мощность электрогенерации на 17% за год, в основном за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В России рост составил всего 0,7%. На душу населения в КНР мощность генерации на 53% выше, чем в РФ, и вдвое превышает российский показатель в США, сообщает «Независимая газета».

Как пишут авторы, в России энергетический сектор переживает сложные времена: регионы с нехваткой электроэнергии увеличиваются, а запуск новых электростанций остается под вопросом. Цели по увеличению выработки электроэнергии к 2025 году достигнуты лишь частично из-за задержки ввода Курской АЭС и недостатка оборудования.

Росатом заявил о пределе возможностей в ВИЭ и отсутствии ресурсов для новых проектов. Эксперты указывают на тупиковость инвестиционной модели, удорожание кредитов и уход зарубежных производителей турбин. Несмотря на это, электроэнергетика остается прибыльной, а крупные проекты, такие как запуск блока на Красноярской ТЭЦ-3, продолжаются.

Ранее гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев заявил, что в Крыму и Краснодарском крае к 2031 году может возникнуть дефицит электроэнергии до 2 ГВт.