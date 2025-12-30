Стало известно, чем могут обернуться ответные меры России для Euroclear

Возможное изъятие активов западных компаний из Национального расчетного депозитария РФ создаст "операционные проблемы" для бельгийского депозитария Euroclear, где находятся около €180 млрд замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В середине декабря рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило Euroclear о возможном понижении кредитного рейтинга AA из-за потенциальных проблем с ликвидностью, связанных с планами выделения "репарационного кредита" для финансирования Киева.

Euroclear наняла, по данным издания, 200 дополнительных сотрудников для работы с замороженными российскими активами на постоянной основе и усилила охрану своих помещений и генерального директора Валери Урбен после того, как та получила угрозы.

Провал плана ЕС по экспроприации замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине поставил ранее малоизвестную компанию Euroclear и ее люксембургского конкурента Clearstream в центр геополитической борьбы за финансирование помощи Киеву, напоминает FT.

"В момент принятия решения о санкциях мы сразу поняли, что это окажет очень сильное влияние [на нашу работу], - приводит издание слова бывшей главы Euroclear Лив Мостри. - Мы очень быстро осознали масштаб проблемы".

Вмешательство Брюсселя в финансовую инфраструктуру Европы может, как предупреждают эксперты, подтолкнуть страны и банки к прекращению ее использования, говорится в публикации.

"Такие страны, как Китай и Россия, могут заявить, что никогда не захотят оказаться в ситуации, когда на них оказывается давление из-за конфискации или использования их суверенных активов", - сказал один из участников обсуждений по поводу замороженных средств. "Это приведет к фрагментации финансовой системы", - добавил он.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Почти €180 млрд хранится в Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Ответные меры России

12 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступил иск Банка России к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят заблокированные средства ЦБ, стоимость замороженных ценных бумаг, а также упущенная выгода. ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.