Мосбиржа изменила график торгов для праздников
Московская биржа приняла решение проводить торги в дни официальных праздников — 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года. Торги в эти дни будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня (с 09:50 до 19:00 мск) на фондовом и срочном рынках и будут являться частью следующего за выходным торгового дня.
Согласно внесенным изменениям, новый график торгов в праздничные и выходные дни выглядит следующим образом:
- 1,2, 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря 2026-го торги не проводятся;
- 5, 6, 8 и 9 января, 9 марта и 11 мая 2026-го торги пройдут на фондовом, срочном и валютном рынках, рынке депозитов, кредитов, драгметаллов, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. Такой же режим торгов установлен для выходных дней, за исключением дат, специально оговоренных на сайте торговой площадки.
- 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня.