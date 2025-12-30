Мосбиржа изменила график торгов для праздников

Московская биржа приняла решение проводить торги в дни официальных праздников — 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года. Торги в эти дни будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня (с 09:50 до 19:00 мск) на фондовом и срочном рынках и будут являться частью следующего за выходным торгового дня.

Согласно внесенным изменениям, новый график торгов в праздничные и выходные дни выглядит следующим образом: