Поставки российской нефти в Индию могут рухнуть

По предварительным данным аналитической компании Kpler, в декабре 2025 года экспорт российской нефти в Индию может сократиться примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на этот прогноз, показатель станет самым низким с ноября 2022 года.

Ожидаемое снижение следует за ноябрьским уровнем поставок в 1,8 миллиона баррелей в сутки. При этом прогноз Kpler оказался выше пессимистичных оценок индийских чиновников, которые ранее в декабре предполагали падение импорта до 0,8 миллиона баррелей в сутки. Во второй неделе декабря поставки действительно упали до 0,712 млн б/с, но затем частично восстановились.

Аналитики связывают это сокращение с последствиями октябрьских санкций США против ряда российских нефтяных компаний. В то же время, по данным агентства, в начале 2026 года импорт может снова вырасти на фоне возобновления закупок крупнейшим индийским нефтеперерабатывающим оператором Reliance Industries.

Как сообщает агентство, компания вновь начала закупать нефть у российских поставщиков, не попавших под ограничительные списки, после сделанной ранее паузы.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что стоимость барреля нефти в первом квартале 2026 года, вероятно, сохранится в диапазоне $60–65.