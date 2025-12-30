В России высказались о контрактах на поставку газа в страну Европы

Условия договора о поставках газа из России в Сербию зависят от глобальной обстановки в энергетическом секторе и требований Европейского союза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В «Србиягазе» ранее объявили, что, согласно новому соглашению с «Газпромом», Сербия будет получать 10 миллионов кубометров природного газа ежедневно до 31 марта 2026 года. Эти поставки, в сочетании с газом из Азербайджана и Венгрии, удовлетворят все потребности страны.

По словам посла, текущая ситуация на рынке, по всей видимости, создает больше возможностей для заключения краткосрочных контрактов, чем долгосрочных. По его словам, такой подход учитывает все происходящие изменения.

Глава дипломатического представительства добавил, что существует еще один аспект, связанный непосредственно с позицией Сербии. По его словам, им не руководствуются при принятии решений, но он является частью текущей реальности.

Дипломат также отметил, что этот аспект был упомянут в недавнем заявлении министра энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович. Как подчеркнул посол, она обратила внимание на то, что краткосрочные контракты, возможно, в большей степени соответствуют требованиям Европейского союза.

Совет ЕС ранее одобрил поэтапное прекращение импорта газа из России с 1 января 2026 года, основываясь на предложении Европейской комиссии. При этом для действующих долгосрочных контрактов предусмотрен переходный период, который продлится до 1 января 2028 года.