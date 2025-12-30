Китайский фондовый рынок показал лучший результат за семь лет

Китайские акции показали лучший рост с 2017 года после старта ралли в технологическом секторе, которое распространилось на компании от золотодобытчиков до фармпроизводителей, сообщает Bloomberg. Индекс MSCI China вырос на 28,1% в этом году, показав второй подряд годовой прирост. Он также опередил индекс S&P 500 (17,41%) с максимальным отрывом с 2017 года.

Ралли охватило несколько секторов — от технологий и искусственного интеллекта до добычи золота и фармацевтики. При этом коммунальные компании и застройщики остались в аутсайдерах, что отражает проблемы китайского рынка недвижимости и дефляцию в экономике.

«Тема искусственного интеллекта может поддерживать рост части рынка в 2026 году, но для широкого ралли нужен катализатор в виде нового пакета стимулов рынка. Четкий план решения жилищной проблемы или меры по росту потребительских расходов так же окажут наиболее позитивное влияние», — заявил портфельный управляющий Janus Henderson Оливер Блэкборн.

Лидером роста стал сектор материалов (добыча полезных ископаемых, металлургия, производство бумаги и т.д. — FM). Индекс MSCI China Materials взлетел на 108% — это лучший результат с 2003 года. Золотодобывающие компании China Gold International Resources, CMOC Group и MMG выиграли от рекордных цен на драгметаллы. Инвесторы искали защиту от слабого доллара и геополитических рисков, что подняло цену золота и серебра на исторические максимумы. Медь и алюминий подорожали из-за ограниченного предложения и спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

«Материалы стали одним из лучших секторов, и дело не только в краткосрочных ценовых движениях. Нехватка электроэнергии превратилась в ключевой фактор», — отметил главный инвестдиректор по акциям развивающихся рынков и Китая в AllianceBernstein Джон Лин.

Сектор здравоохранения вышел из четырехлетнего спада. Китайские фармпроизводители заключили прибыльные лицензионные сделки с западными корпорациями. Pfizer договорилась с компанией 3SBio из Шэньяна о разработке экспериментального препарата против рака. Подиндекс здравоохранения MSCI China вырос примерно на 50% — лучший показатель с 2020 года. Акции 3SBio взлетели более чем на 300%, Remegen — более чем на 400%.

Геймдев и развлечения также показали сильный рост. Слабый рост доходов заставил китайцев экономить на путешествиях и переключиться на домашние развлечения. Это помогло интернет-гиганту Tencent Holdings, разработчику игр Giant Network Group и платформе обработки изображений Meitu. Индекс коммуникационных услуг MSCI China прибавил более 40%. Giant Network Group выросла более чем на 250%, Meitu — более чем на 130%.

Аутсайдерами года стали коммунальные компании и застройщики. Подиндекс коммунальных услуг практически не изменился с начала года, показатель недвижимости прибавил лишь 1,4%. Акции крупного застройщика China Vanke рухнули на 36% в Гонконге на фоне продолжающегося кризиса на рынке жилья.