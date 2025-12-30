Жители Ирана протестуют против высокой инфляции

По Ирану прокатилась волна протестов после того, как местная валюта риал упала до рекордно низкого уровня. Это спровоцировало рост цен на продукты питания. Основную массу протестующих составили иранские торговцы. Официальное информационное агентство IRNA подтвердило факт протестов.

Некоторые владельцы магазинов закрыли свои лавки. Сообщают о подобных митингах в других крупных городах, включая Исфахан в центральном Иране, Шираз на юге и Мешхед на северо-востоке.

Глава Центрального банка Ирана подал в отставку, вместо него назначен Абдолнассер Хеммати. Что происходит, говорит житель Тегерана Мухаммад Мухсенпур:

— Это не крупные протесты, они начались в районе Центрального Тегерана, где большинство магазинов, торговые центры.

— Мы знаем, что протесты и в других районах Тегерана, а также и в других городах.

— Я тоже в новостях видел, но как-то ничего не чувствуется. Люди живут, ничего серьезного нет.

— Тысячи людей выходят на улицы?

— Да не, даже по видео видно, что там не тысячи.

— А много видео в соцсетях?

— Немного. Просто одинаковые кадры передаются.

— Что происходит в кадре, что там на видео?

— Большинство протестуют против инфляции.

— Насколько цены подскочили?

— На 20-30% подорожали товары, продукты питания, любые вещи, одежда, техника, все подорожало.

— В сравнении с ценами год назад или полгода назад?

— Полгода, не год, если сравнивать с прошлым годом цены, тогда, извините, 70%.

— Почему это происходит?

— Я думаю, что это неспособность управляющих людей, они виноваты. Глава Центробанка раньше был министром торговли. Когда-то, в том числе до этого, он тоже стоял во главе Центробанка. Его сняли, потому что он не мог контролировать инфляцию, а потом снова назначили. Так же нельзя. Он один раз не смог, второй раз тоже не смог, третий раз он опять пришел.

— А системные проблемы в экономике наверняка тоже имеют место быть? Неужели от конкретных лиц может зависеть такое явление, как инфляция общегосударственная?

— Понимаете, вот есть санкции, но санкции не так сильно влияют, как влияют глупые управляющие.

— Этими протестами власти, по-вашему, насколько озабочены? Мы знаем, что торговцы на рынках — это в какой-то мере влиятельная группа, вообще говоря.

— Я так не думаю. Они просто успокоятся. Торговцы закрывали свои магазины, потому что они не могут работать, они не могут зарабатывать деньги. Они сегодня продают свой товар, завтра они не могут по такой цене, которую продали, купить, вот в чем дело.

В последние недели иранский риал резко упал, что подстегнуло рост цен на золото. В воскресенье валюта ослабла до нового рекордно низкого уровня — около 1,45 млн риалов за доллар.