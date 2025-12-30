ЦБ: инфляция в России может снизиться до 4—5% к концу 2026 года

Банк России спрогнозировал снижение инфляции до 4—5% к концу 2026 года.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4—5%. Затем закрепится вблизи цели», — говорится в публикации в Telegram-канале регулятора.

Кроме того, кредит реальной экономике будет расти сбалансированно — ЦБ ожидает, что в следующем году его объём увеличится на 6—11%. Сбережения на банковских счетах продолжат расти, а реальные зарплаты и доходы — постепенно повышаться.

Экономика продолжит рост, подчёркивает регулятор, но более спокойными темпами. После нескольких лет быстрого развития ожидается более сбалансированный рост: в 2026 году — на 0,5—1,5%, а затем темпы немного ускорятся.

«При любых изменениях в экономике и мире Банк России будет действовать оперативно и уверенно. Независимо от сценария цель остаётся неизменной — низкая инфляция вблизи 4%», — подытожили в ЦБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России снижается инфляция.

Глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ России прошёл значительную часть пути в борьбе с инфляцией. По её словам, рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет.

Газета «Известия» писала, что цены на ряд продуктов в России упали перед Новым годом.