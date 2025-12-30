Центральный банк России (ЦБ) сделал прогноз на 2026 год. Об этом регулятор написал в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ЦБ, в уходящем году регулятор взял курс на понижение ключевой ставки. В 2026 году этот процесс, как пообещали в ЦБ, продолжится, но он будет постепенным.

«В сказочном мире мы бы заглянули в волшебный новогодний шар, чтобы увидеть будущее. Но в реальности опираемся на цифры, расчеты и предпосылки развития экономики — и этот подход работает», — сообщили в ЦБ.

По информации банка, инфляция в России уже начала замедляться, поэтому регулятор начал снижение ставки. Кроме того, замедление инфляции позволит постепенно понизить ключевую ставку до нейтральных значений.

