Назван основной поставщик мандаринов для россиян

Мандарины, являющиеся одним из символов праздничного застолья, поставляют в Россию из разных стран. РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным представили статистику их импорта. В 2025 году популярные цитрусовые в больших объемах поступали из Турции: 209,7 тысячи тонн за январь-октябрь, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай почти на четверть увеличил свои поставки (23%) и доставил в Россию более 60 тысяч тонн мандаринов. На третьем месте ЮАР откуда в РФ прибыло 58,6 тысячи тонн мандаринов (-8%).

Также цитрусовые везут из Марокко - 34,4 тысячи тонн (рост в 1,8 раза) и Египта - 21,3 тысячи тонн (снижение в два раза).

19,2 тысячи тонн поставила Абхазия, 2,7 тысячи тонн Аргентина , 2,6 тысячи тонн Казахстан, 1,2 тысячи тонн - Грузия.

Самая высокая цена импорта была у Египта - 142,1 рубля, а самая низкая у Марокко - 37,8 рубля.

Кстати, родиной этого всеми любимого цитруса является Северная Индия. В предгорьях Гималаев и сейчас процветают мандариновые плантации. Из Индии этот плод проник в Китай, и долгое время произрастал только в императорском саду. Своё название мандарины получили именно в Китае. В XVI веке благодаря крестоносцам эти фрукты попали в Европу и стали выращиваться по всему Средиземноморью.