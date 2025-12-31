Индия стала четвертой по величине экономикой мира

Индия официально обогнала Японию и заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира.

Об этом заявило индийское правительство.

«При ВВП в 4,18 триллиона долларов Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение 2,5-3 лет», — говорится в сообщении.

В данный момент крупнейшей экономикой мира является США, на второй строчке располагается Китай.

Недавно Центробанк сделал прогноз по экономике России на следующий год. В пресс-службе регулятора отметили, что гражданам России в 2026 году станет проще строить планы и заниматься бизнесом. В ЦБ сообщили, что к концу следующего года инфляция в стране снизится на 4-5%.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.