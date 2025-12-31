Две страны выступили против ограничений импорта урана из России

Страны Евросоюза планируют принять 20-й по счету санкционный пакет против России, при этом Бельгия и Франция выступают против обсуждаемого запрета на импорт урана из РФ. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По ее информации, запланировано расширение санкционного списка лиц и организаций. Ограничения, как и ранее, будут предусматривать запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов на территории Евросоюза. Кроме того, предусмотрены новые санкции в энергетической сфере и в банковском секторе, а также меры по борьбе с обходом ограничений. Обсуждается запрет на импорт урана из РФ, однако против этого выступают такие страны, как Бельгия и Франция.

Издание напомнило, что последний санкционный пакет был принят 23 октября. Кроме того, перед католическим Рождеством ЕС добавил в санкционный список 41 судно.