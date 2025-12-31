Водка подорожала на 15% в 2025 году

Стоимость водки в России в 2025 году, по данным на 15 декабря, выросла на 15,1%, в то же время картофель подешевел на 24,2%, рассказал ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Больше всего подорожали: мороженная неразделанная рыба (+20,5%), водка (+15,1%), говядина на кости (+14,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+13,4%) и маргарин (+12,8%). Больше всего подешевели: капуста (-27,7%), картофель (-24,2%), огурцы (-18,9%), яйца (-18,8%) и лук (-18%)", - сказал он.

Леонов также рассказал, что минимальная продуктовая корзина для россиян за год подорожала на 5,9%. Так, набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 283,2 рублей.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке - 18 435,3 рублей и в Камчатском крае - 12 577,1 рублей, дешевле всего - в Мордовии - 5 905,8 рублей и в Пензенской области - 6 155,4 рублей.