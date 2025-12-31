В Германии выступили с информацией о санкциях против России

Страны-члены ЕС планируют принять очередной, 20-й по счету, пакет санкций против России в четвертую годовщину военной операции на Украине — 24 февраля 2026 года. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники среди дипломатов.

Источник заметил, что 20-й пакет будет включать меры в энергетическом и банковском секторах.

В список войдут ограничения на поездки и заморозка активов в ЕС для ряда лиц и организаций «с особым акцентом на тех, кто несет ответственность» за перемещение украинских детей.

Документ предполагает введение запрета на импорт российского урана, что потребует рестрикций против соответствующих организаций, уточнил собеседник газеты.

«Будут также закрыты лазейки, позволяющие обходить существующие санкции», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил действие 19-ти пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года.