Экспорт газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу в 2025 году стал рекордным

Россия экспортировала в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» 18 миллиардов кубических метров газа. Это рекорд с момента его запуска в 2020 году, информирует ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В декабре прошлого года поставки газа в Европу выросли на 6,6% по сравнению с ноябрем и на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года - до 1,73 млрд куб. м. Это является рекордом поставок за один месяц за все пять лет работы газопровода с января 2020 года.

Газопровод в прошедшем месяце был загружен почти на 99%.

Газопровод «Турецкий поток», проложенный из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 миллиардов кубических метров газа, остается единственным действующим маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину.

Послы Евросоюза одобрили план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Начиная с января страны ЕС начнут постепенно свертывать контракты на поставку нашего «голубого топлива» и переходить к закупкам более дорогого, главным образом, американского сырья. Впрочем, европейцы оставили для себя юридическую лазейку, позволяющую вернуться к потреблению российских углеводородов в «чрезвычайной ситуации», угрожающей энергобалансу ЕС.