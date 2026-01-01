Китай впервые за 30 лет ввел НДС на контрацептивы

Китай впервые с 1993 года вводит налог на добавленную стоимость на противозачаточные препараты и презервативы. С 1 января товары, которые были освобождены от НДС, облагаются базовой ставкой в 13%. Изменения связаны с принятием нового Закона КНР «О налоге на добавленную стоимость, который заменил действовавшее ранее временное положение. Об этом сообщает РИА «Новости.

© freepik

Контрацептивы не вошли ни в перечень товаров, освобожденных от налога, ни статью о пониженных ставках. В то же время новый закон предусматривает освобождение от НДС услуг по уходу за детьми, детских садов и яслей, домов престарелых, организаций по уходу за инвалидами, а также услуг по регистрации браков и ритуальных услуг.

Эксперты и наблюдатели считают, что налоговые изменения вписываются в общий комплекс мер по стимулированию рождаемости на фоне демографического кризиса. По оценке китайских СМИ, отмена налоговых льгот приведет к росту издержек производителей и продавцов контрацептивов и может вызвать повышение цен для потребителей.

Как отмечают аналитики, освобождение контрацептивов от НДС ранее служило инструментом поддержки жесткой политики планирования семьи и сдерживания роста населения. Однако с 2021 года Китай официально перешел к курсу на стимулирование рождаемости, разрешив семьям иметь до трех детей и запустив систему субсидий, расширенного декретного отпуска и льготных услуг по уходу за детьми. В 2025 году на такие меры власти выделили около 90 миллиардов юаней.

Ранее в России предложили ввести обязательную маркировку презервативов. Под новые требования могут попасть и несколько категорий медицинских и гигиенических товаров, включая имплантаты для пластической хирургии и косметологии, а также медицинское оборудование и расходные материалы.