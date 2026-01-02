Эксперты допускают снижение процентных ставок в России в 2026 году

В 2026 году процентные ставки в России продолжат оставаться относительно высокими, но всё же будут постепенно снижаться, считают в Минэкономразвития. Как полагают эксперты, в случае торможения инфляции Центробанк станет и дальше смягчать денежно-кредитные условия. При этом в самом ЦБ подчёркивают, что ключевая ставка не будет опускаться «в режиме автопилота». Как именно может измениться её уровень и что произойдёт с процентами по кредитам и депозитам — в материале RT.

В 2025 году под влиянием высоких процентных ставок инфляция в России упала до минимума за пять лет и составила порядка 5,6—5,7%. В 2026-м этот показатель может опуститься ещё ниже и достигнуть целевой отметки 4%, однако денежно-кредитные условия в стране продолжат оставаться относительно жёсткими, считают в Министерстве экономического развития РФ.

«В 2026 году мы всё ещё будем находиться в условиях высоких процентных ставок, которые хотя и будут снижаться, но всё же не такими темпами, как многим бы хотелось. И к этому надо быть готовым», — заявил в эксклюзивном интервью RT глава ведомства Максим Решетников.

Изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов властей для контроля над инфляцией. Так, в случае заметного роста цен Банк России повышает ключевую ставку, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность падает, а спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

Если же уровень инфляции опускается, Центральный банк, напротив, возвращается к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно со временем вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности за счёт удешевления займов и уменьшения доходности депозитов.

Напомним, ещё в 2023 году экономика России начала активно восстанавливаться после санкций и выросла сразу на 4,1%. Между тем в определённый момент из-за нехватки рабочей силы производство перестало успевать за внутренним спросом, что стало приводить к удорожанию многих товаров и услуг. В результате инфляция почти вдвое превысила цель в 4% и достигла 7,4%.

В 2024-м перегрев экономики усилился, в результате рост ВВП страны ускорился до 4,3%. Уровень инфляции, в свою очередь, поднялся до 9,5% в годовом выражении, а в начале 2025-го перевалил за 10%.

В попытке обуздать рост цен Банк России начал ужесточать денежно-кредитные условия. Так, в 2023 году регулятор более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых, а в 2024-м довёл её до рекордной отметки 21%. Многие эксперты ждали дальнейшего повышения, но уже весной 2025-го инфляция всё же начала падать, а рост ВВП по итогам года замедлился до 1%.

В этой связи Центробанк стал постепенно смягчать ДКП. Так, в июне ЦБ опустил ставку до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а в декабре довёл до 16% и не исключил возможности дальнейшего снижения.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, что подтверждается замедлением инфляции. И, по нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии (2026-го. — RT)... Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции», — заявила в конце декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, при возникновении рисков очередного ускорения инфляции Банк России может взять паузу в смягчении ДКП. Таким образом, в 2026 году ключевая ставка не будет снижаться «в режиме автопилота», подчеркнула глава ЦБ.

Тем не менее в Центробанке рассчитывают, что денежно-кредитные условия всё же продолжат плавно смягчаться. Согласно прогнозу регулятора, в наступившем году средний уровень ключевой ставки может снизиться до 13—15%.

Дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ ждут и специалисты Национального рейтингового агентства. Как полагают в организации, уже к апрелю Банк России опустит ключевую ставку до 15%, к июлю доведёт её до 14%, к октябрю — до 13%, а к концу года — до 12%. Похожей оценки придерживаются и аналитики «БКС Мир инвестиций».

«Наш базовый сценарий предполагает снижение ставки до 12% на конец года. Исходя из траектории прогнозной инфляции, полагаем, что ЦБ может ускорить снижение ставки весной — летом и притормозить цикл снижения осенью», — предположил в разговоре с RT главный экономист компании Илья Фёдоров.

Цепная реакция

Наметившееся в прошлом году смягчение монетарной политики уже начало отражаться на процентах по кредитам и депозитам. Так, например, рыночные ставки по ипотеке (без учёта льготных программ) в 2025-м опустились с 28—30 до 21,2%, свидетельствуют данные компании «ДОМ.РФ». Причём, как полагают в организации, в 2026-м показатель может упасть до 15% или ниже.

«В 2026 году ставки по ипотеке, потребительским и автокредитам будут двигаться вслед за ключевой. По мере её снижения можно ожидать смягчения условий, но без резких изменений. При этом в отдельных сегментах есть свои факторы. В автокредитовании на спрос влияет утилизационный сбор, а в ипотеке значимую роль играют программы рассрочки от девелоперов», — рассказал RT сооснователь Рокетбанка Роберт Сабирянов.

По его словам, определённое снижение ждёт и ставки по депозитам. Согласно материалам ЦБ, по итогам прошлого года максимальная доходность рублёвых вкладов в десяти крупнейших банках страны упала ниже 15,4%, хотя ещё в конце 2024-го превышала 22%. При этом в 2026-м значение может скорректироваться до 12—13%, уверен Сабирянов. Впрочем, несколько иной точки зрения придерживаются специалисты финансового маркетплейса «Сравни».

«По нашим оценкам, в новом году средние максимальные ставки по вкладам сохранятся в диапазоне 14,5—15% годовых. Это связано с конкуренцией за пассивы и необходимостью банков удерживать ресурсную базу в условиях всё ещё жёсткой денежно-кредитной политики», — объяснил RT аналитик компании Алексей Лоссан.

Обновление льгот

Отметим, что в 2026-м в России продолжит действовать ряд льготных кредитных программ. Прежде всего речь идёт об ипотеке с господдержкой, когда банки выдают жилищные займы под низкий процент, а разницу между субсидируемой и рыночной ставками финансовым организациям возмещает государство.

Так, например, молодые семьи, где оба супруга не старше 35 лет, многодетные родители всех возрастов, а также участники СВО, сотрудники оборонных предприятий, медицинских и образовательных организаций в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне могут взять заём на покупку недвижимости под 2% годовых. Предельный размер такого кредита составляет 9 млн рублей, а минимальный первый взнос — 20% стоимости недвижимости.

В свою очередь, российским работникам IT-сферы доступна ипотека под 6% годовых. Для оформления такого займа в регионах с населением менее 1 млн человек доход IT-специалиста в возрасте от 18 до 50 лет должен превышать 90 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), а в более крупных субъектах РФ, включая Московскую и Ленинградскую области, — 150 тыс. рублей.

Как и в случае с ипотекой на Дальнем Востоке и в Арктике, максимальная сумма льготного кредита для IT-специалистов во всех регионах составляет 9 млн рублей, а минимальный первый взнос — 20%. При этом отметим, что программа не действует в Москве и Петербурге.

Впрочем, наиболее востребованной сегодня остаётся семейная ипотека под 6% годовых. Воспользоваться льготой могут россияне с одним ребёнком младше семи лет, родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также граждане с ребёнком с инвалидностью. Сейчас в рамках программы у каждого из родителей есть возможность купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести вторичку в городах с низкими объёмами строительства.

Оформить семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Минимальный первый взнос также составляет 20%.

При этом в текущем году власти собираются обновить условия семейной ипотеки. В частности, планируется ввести запрет на выдачу льготных кредитов под 6% отдельно каждому из родителей. Как заявили в Министерстве финансов РФ, с 1 февраля супруги смогут оформлять только одну ипотеку с господдержкой и обязаны будут выступать созаёмщиками.

«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — объяснили в Минфине.

Кроме того, ранее ведомство выступило с предложением ввести для заёмщиков необходимость прописываться в новом жилье в течение 180 дней после покупки. В случае одобрения этой инициативы покупатели должны будут не менее одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретённой недвижимости на протяжении следующих пяти лет после заключения кредитного договора.

«Не секрет, что льготные программы зачастую стали использовать для покупки квартиры в инвестиционных целях. Наиболее часто такие квартиры покупают в других регионах. Поэтому необходимо выработать механизм, который ограничит возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях, но при этом не будет ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион», — объяснили в министерстве.

Наряду с этим руководство страны обсуждает возможность введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня процент по льготным жилищным кредитам для граждан с детьми одинаков во всех регионах, тогда как уровень зарплат отличается. В этой связи депутаты предлагают привязать ставку к уровню доходов в каждом отдельном субъекте страны.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке. В Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерной средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», — подчеркнул Володин.

Впрочем, привязать льготный процент могут не только к региону проживания, но и к числу детей в семье, о чём ранее в беседе с RT рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для граждан с одним ребёнком предлагается установить субсидируемую ставку на уровне 10—12%, для родителей с двумя детьми — оставить её на уровне 6%, а для семей, где родился третий ребёнок, — снизить до 4%.

«Принцип простой: чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Такой подход должен простимулировать рождаемость и обеспечить наибольшую поддержку многодетным семьям», — отметил депутат.