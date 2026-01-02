Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году

Рубль по итогам 2025 года стал самой подорожавшей к доллару валютой — его курс по сравнению с декабрём 2024 года укрепился к доллару сразу на 31%.

Об этом свидетельствуют подсчёты РИА Новости по открытым биржевым данным.

На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9%), на третьем — венгерский форинт (19,4%), на четвёртом — колумбийское песо (18,9%), на пятом — чешская крона (17,2%).

При этом отмечается, что сильнее всего ослаб курс аргентинского песо — на 29,2%.

Ранее старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев рассказал, что рубль вошёл в пятёрку самых доходных мировых активов года, уступающих только драгметаллам.

Доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова между тем предположила в беседе с агентством «Прайм», что курс доллара в наступившем году может транслировать колебания в диапазоне от 75 до 100 рублей.