В 2026 году зарплаты в России будут расти, но не во всех отраслях, темпы замедлятся. Такой прогноз сделал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, пишет KP.RU.

Экономист полагает, что номинальные зарплаты в среднем вырастут на 8–11%, а реальные лишь на 2–3%.

«Максимальный рост будет там, где высокая рентабельность. Это, прежде всего, производство табачных изделий и рыбная промышленность», — считает Остапкович.

По его словам, в некоторых отраслях заметной положительной динамики не ожидается. В частности, это металлургия, строительство, угольная промышленность. Также рост зарплат притормозит в IT-сфере, где уже достигнут потолок.

Названа российская отрасль с рекордной зарплатой

Остапкович уверен, что «зарплатная гонка фактически завершается», а безработице предстоит возврат к 3–4% вместо нынешних 2,2%. Это «естественный процесс для экономики».

Эксперт посоветовал инвесторам увеличить долю золота в портфеле, учитывая возможное ослабление рубля в 2026 году. Также стоит вложить в криптовалюту до 10% сбережений.