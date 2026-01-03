Сделан прогноз по котировкам барреля и скидкам на российскую нефть в 2026 году

За прошлый год котировки барреля нефти Brent снизились более чем на 20%, а цена основного экспортного сорта российской нефти Urals упала почти на 50%. Причиной общемирового снижения котировок стал вялый рост спроса на нефть в Китае и увеличение предложения на рынке со стороны стран-экспортеров. Российское сырье обвалилось в цене сильнее из-за последних санкций США, под которые попали крупнейшие нефтяные компании нашей страны - "Роснефть" и "Лукойл".

Как сообщали информационные агентства Bloomberg и Reuters, стоимость барреля Urals в портах отправки в декабре опускалась до 34 долл. В январе 2025 года по данным Минэкономразвития его средняя цена составила 67,66 долл. В 2026 году для доходов бюджета РФ желательно, чтобы цена Urals поднялась хотя бы к 50 долл. за баррель (в бюджет заложена цена 59 долл.). Со временем дисконт на российскую нефть относительно Brent может сократиться, как это уже было ранее. Однако, чтобы стоимость нашего сырья вышла на приемлемый для доходов казны уровень, мировым ценам тоже нужно подрасти.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на начало 2026 года рынок нефти входит в зону пониженных цен, и это уже отражено в официальных прогнозах. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году мировое предложение нефти будет устойчиво превышать спрос, профицит оценивается более чем в 3 млн баррелей в сутки. Этот дисбаланс формируется за счет роста добычи вне ОПЕК+ и более сдержанной динамики потребления на фоне замедления мировой экономики. В таких условиях фундаментальных причин для уверенного роста цен в первом квартале нет, но они могут появиться со стороны геополитики, если последует эскалация в ситуации с Венесуэлой и ее нефтью со стороны США.

Чернов также приводит данные Управления энергетической информации США (EIA), которое более консервативно в своих прогнозах. Но в последних оценках EIA прямо указывает, что в начале 2026 года средняя цена Brent может опуститься к 55 долл. за баррель. Это означает, что в январе-марте базовый рабочий диапазон для Brent - около 55-62 долл. за баррель. Нижняя часть этого коридора реализуется при спокойной геополитике и отсутствии сбоев поставок. Выход котировок к уровню 62-65 долл. возможен только на фоне краткосрочных рисков, связанных с логистикой или обострением на Ближнем Востоке или в Венесуэле. В целом рынок остается "рынком предложения", и профицит нефти будет главным ограничителем цен в начале следующего года, считает эксперт.

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко приводит оценки ОПЕК, по которым коммерческие запасы нефти растут. Но вместе с тем, замечает он, растут и потребности стран в нефти. Например, могут продолжиться покупки нефти со стороны Китая для пополнения запасов. Energy Aspects оценивает емкость хранилищ КНР в примерно 2 млрд баррелей. Эти емкости будут расширяться, так как в настоящее время реализуется строительство еще нескольких хранилищ. В Kpler при этом считают, что текущие запасы нефти в КНР составляют чуть более 1,5 млрд баррелей. Продолжают наращивать запасы нефти и США, их стратегические запасы в 2025 году выросли примерно на 18 млн баррелей. Это поддерживает спрос, отмечает эксперт. По его оценке, средняя цена нефти марки Brent в 2026 году сложится в диапазоне 63-65 долл. за баррель.

Что касается дисконта на нашу нефть, то, по словам Чернова, базовый сценарий предполагает в 2026 году сохранение заметного дисконта без его резкого расширения. При отсутствии новых ограничений и при стабильном спросе со стороны Азии скидка, скорее всего, останется двузначной в процентах и в деньгах. Риск дальнейшего расширения дисконта связан прежде всего с усилением контроля за перевозками и страхованием, а также с усложнением платежей. При более мягком сценарии возможна постепенная нормализация (уменьшение скидки), но возвращение дисконта в первом квартале 2026 года к минимальным значениям маловероятно.

С точки зрения Дудченко, по мере адаптации к санкциям дисконт на российские сорта нефти будет сокращаться. Подобного рода процессы мы наблюдали уже неоднократно, например, в 2023 и 2024 году. Одним из главных вопросов здесь является не введут ли США дополнительные рестрикции против России. Эксперт такую вероятность не исключает, даже несмотря на то что США посылают недвусмысленные сигналы о необходимости налаживания отношений и деэскалации, уточняет он.