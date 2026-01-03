Bloomberg: нефтяная структура Венесуэлы не повреждена при атаках США
Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не пострадала в результате ударов США, ключевые объекты продолжают работу.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не была затронута после ряда авиаударов ВС США в Каракасе и других штатах", - отмечается в сообщении.
В частности, продолжают функционировать крупнейший нефтяной порт Хосе и нефтеперерабатывающий завод "Амуай".
Напомним, власти США 3 января нанесли удары по военным и правительственным объектам Венесуэлы, а также заявили о захвате президента Николаса Мадуро.