Bloomberg: нефтяная структура Венесуэлы не повреждена при атаках США

Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не пострадала в результате ударов США, ключевые объекты продолжают работу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не была затронута после ряда авиаударов ВС США в Каракасе и других штатах", - отмечается в сообщении.

В частности, продолжают функционировать крупнейший нефтяной порт Хосе и нефтеперерабатывающий завод "Амуай".

Напомним, власти США 3 января нанесли удары по военным и правительственным объектам Венесуэлы, а также заявили о захвате президента Николаса Мадуро.