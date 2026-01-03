Лихачев: коллективный Запад ведет против РФ жесточайшую экономическую войну

Коллективный Запад ведет против России жесточайшую экономическую войну, однако Росатом по итогам 2025 года справился с поставленными задачами даже с учетом этих сложностей.

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Год был непростой. Но все-таки год этот был, на мой взгляд, победный, потому что, несмотря на все сложности, жесточайшую экономическую войну, которую ведет против нас коллективный Запад, я считаю, что Росатом справился с задачей", - сказал Лихачев.

Говоря об итогах года, глава Росатома отметил выполнение государственного плана на более чем 102%. Выручка госкорпорации в 2025 году превысила 3 трлн рублей. Половину этой суммы обеспечили высокотехнологичные проекты, запущенные в последние годы.