Назван топ самых подорожавших и подешевевших продуктов в 2025 году

В 2025 году на российском продовольственном рынке зафиксированы резкие изменения цен: одни товары заметно прибавили в стоимости, тогда как другие подешевели сразу на десятки процентов. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росстата и расчеты профильных аналитических центров.

По оценке "АБ-Центра", сильнее всего за год (по данным на 15 декабря) подорожала мороженая неразделанная рыба - на 19,4%. Значительный рост также отмечен на водку (+15,3%), говядину на кости (+14%), хлеб из ржаной или смешанной муки (+13,1%) и маргарин (+13%).

Заметное увеличение стоимости затронуло и другие товары ежедневного спроса: хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - +11,1%; соль - +9,9%; молоко пастеризованное - +8,7%; свинина на кости - +8,7%; сыры твердые, полутвердые и мягкие - +8,5%, а также многие другие.

Всего рост цен за год затронул 27 товарных позиций из 42 изученных.

При этом по ряду продуктов отмечено ощутимое снижение стоимости. Сильнее всего подешевела свежая белокочанная капуста - на 28,3%. Также стали доступнее: картофель - минус 23,7%; огурцы - минус 19,9%; яйца - минус 18,1%; репчатый лук - минус 17,5%; свежие помидоры - минус 16,4%; столовая свекла - минус 16% и другие продукты.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), средние минимальные цены на социально значимые продукты "первой цены" в торговых сетях за год снизились на 9,3%. Подешевели 17 из 25 базовых позиций.

В пятерку лидеров по снижению цен вошли рис - подешевел на 41% (с 88 до 52 руб. за кг), белокочанная капуста - на 38% (с 44 до 27 руб. за кг), картофель - на 32,9% (с 48,4 до 32,5 руб. за кг), репчатый лук - на 26% (с 47 до 34 руб. за кг) и поваренная соль - на 24% (с 16 до 12 руб. за кг).

Заметнее всего год к году выросли цены на замороженную рыбу "первой цены" - минтай, навагу, тилапию: закупочные цены выросли на 19,6%, при этом розничные индексировались медленнее - на 19,1%. Здесь также сети сдерживали рост цен - средняя наценка сетей на базовые позиции рыбы в 2025 году составила 3,2%. На общую динамику стоимости рыбы повлияли рост издержек производителей и дистрибьюторов, а также влияние инфляции, отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.