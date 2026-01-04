США послали предупреждение нефтяным компаниям после атаки на Венесуэлу

Администрация США предупредила нефтяные компании, что те получат компенсацию за счет Венесуэлы лишь в случае крупных вложений в добывающую отрасль в этой стране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что американские нефтяные компании давно хотят вернуть себе активы в Венесуэле, и теперь администрация президента США Дональда Трампа предлагает помочь им в этом при одном условии. По ее данным, в последние несколько недель чиновники из администрации уведомили глав нефтяных компаний, что, если те хотят компенсацию за свои буровые вышки, трубопроводы и другую изъятую властями Венесуэлы собственность, они должны быть готовы вернуться в Боливарианскую республику и осуществить крупные вложения в восстановление нефтяной отрасли в этой стране.

Politico подчеркивает, что представители компаний опасаются трудностей проведения восстановительных работ на месторождениях в Венесуэле, тогда как даже не ясно, кто будет руководить страной в обозримом будущем. Как отмечает издание, их в первую очередь волнует, сможет ли администрация гарантировать безопасность сотрудников и оборудования, каким образом будут осуществляться выплаты, а также вырастут ли цены достаточно для того, чтобы сделать венесуэльскую нефть прибыльной.

3 января Трамп на пресс-конференции в связи с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что Соединенные Штаты добьются от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний, отметив при этом, что они в свою очередь выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры в Боливарианской республике.

В США раскрыли правду о причинах атаки на Венесуэлу

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что американские силы нанесли масштабные удары по республике. По его словам, Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявили в МИД РФ, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". В МИД РФ решительно призвали американское руководство освободить Мадуро и его супругу.