Россия оказалась лидером среди всех государств по импорту одного продукта

Россия с января по сентябрь 2025 года импортировала 2,7 млн тонн мандаринов, оказавшись лидером среди всех государств по соответствующему показателю, утверждает РИА "Новости".

Также в тройку лидеров попали США и Великобритания, но по фактическому объему Россия обгоняет их даже вместе взятых - в Россию поступает 17 процентов от всего мандаринового импорта, ни в одном из других государств показатель не достигает 8 процентов.

В долларовом выражении Россия заняла четвертое место после Франции, Великобритании и США.