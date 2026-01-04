Италия узаконила выпуск безалкогольного вина

Италия официально разрешила производство вина с нулевым содержанием алкоголя. Соответствующий межведомственный указ, подписанный министерствами экономики и сельского хозяйства, завершил более чем год обсуждений и устранил правовую неопределенность вокруг этого сегмента.

До принятия документа безалкогольное и слабоалкогольное вино фактически находилось в "серой зоне": отсутствовали четкие определения, правила лицензирования, налоговые нормы и требования к маркировке. Это ставило итальянских производителей в менее выгодное положение по сравнению с компаниями из других стран Евросоюза, прежде всего Германии и Франции.

Новый указ признает безалкогольное вино частью винодельческой отрасли и вводит единые правила для рынка. В документе закреплены пороговые объемы производства для малых и крупных предприятий, установлены требования к лицензированию, хранению, логистике и маркировке продукции, а также урегулированы акцизные и налоговые вопросы. Отдельно подчеркивается, что сопутствующая деятельность допустима только при прямой связи с процессом деалкоголизации вина.

Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида назвал решение важным этапом для отрасли, отметив, что оно открывает новые рыночные возможности без ущерба для традиционного виноделия.

Ожидается, что после вступления указа в силу на рынке появятся итальянские безалкогольные версии известных вин, включая Brunello, Chianti и Barolo.