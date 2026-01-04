США оставят в силе ограничения на поставки нефти из Венесуэлы

Соединенные Штаты планируют сохранить действующие ограничения на экспорт венесуэльской нефти в качестве инструмента влияния на ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, санкции останутся в силе, несмотря на задержание президента Николаса Мадуро. Такое решение, как считают в Вашингтоне, позволит сохранить рычаги давления на Каракас в переходный период.

В то же время, как отмечает NYT, некоторые участники переговоров надеются на постепенное смягчение режима. Они ожидают, что США могут прекратить задерживать венесуэльские нефтяные танкеры и выдавать больше разрешений американским компаниям для работы в стране. Это рассматривается как способ оживления экономики Венесуэлы и укрепления позиций ее временного руководства во главе с вице-президентом Делси Родригес.

Данная информация появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о проведении 3 января военной операции в Венесуэле. По его словам, Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Сообщалось о взрывах в Каракасе и возможных жертвах среди военных и мирных жителей.