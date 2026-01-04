В Ботсване готовы к сотрудничеству с Россией в алмазной сфере

Ботсвана готова сотрудничать с Россией в алмазной сфере, рассчитывает воспользоваться знаниями и экспертизой РФ в крупномасштабных горнодобывающих проектах.

Об этом заявил ТАСС глава МИД Ботсваны Фенио Бутале.

"Мы являемся лидером в области добычи алмазов. В настоящее время мы активно продвигаемся в направлении диверсификации экономики", - сказал он. "Мы рассчитываем воспользоваться знаниями и экспертизой России в крупномасштабных горнодобывающих проектах, а также в перерабатывающих отраслях для создания добавленной стоимости, - отметил министр. - Именно в этих направлениях мы видим возможности для сотрудничества".

По словам главы МИД, диверсификация экономики означает, что Ботсвана "хочет получать выгоду и участвовать в перерабатывающих отраслях, в том числе внутри алмазной индустрии".