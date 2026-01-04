ОПЕК+ ответил на нефтяные маневры Трампа

Россия и семь ключевых стран-участниц ОПЕК+ приняли решение сохранить ограничения на добычу нефти, отказавшись от планового увеличения производства в феврале и марте 2026 года. В ходе заседания, в котором принял участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, стороны подтвердили приверженность стратегии добровольных корректировок для поддержания стабильности мирового рынка, сообщает пресс-служба кабмина.

Несмотря на формально «здоровые» фундаментальные показатели, альянс делает ставку на предельную осторожность и гибкость, сохраняя за собой право мгновенно блокировать возврат объемов сырья на рынок в зависимости от меняющихся условий.

«Восемь стран – участниц ОПЕК+ подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить увеличение добычи в феврале и марте 2026 года из-за сезонности», — сообщает официальный Telegram-канал Правительства России.

Участники сделки подчеркнули, что объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен в оборот лишь частично и только при благоприятной конъюнктуре.