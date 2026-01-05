Индексы Мосбиржи и РТС в первый день торгов в 2025 году снизились на 0,34%

Индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали снижение в первую основную торговую сессию 2025 года. По итогам дня рублевый индикатор снизился на 0,34%, до 2 7575,09 пункта, долларовый индекс РТС также снизился на 0,34%, до 876,32 пункта. Курс юаня за день вырос на 18,2 коп., до 11,41 руб.

"Индекс Мосбиржи в первую основную сессию года торговался в умеренном минусе. Обороты торгов были ожидаемо небольшими. Инвесторы прежде всего реагировали на новости геополитики", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции "Мосэнерго" (+3,69%), бумаги "Россети Центр и Приволжье" (+2,82%), котировки "Русала" (+2,49%), акции "Сургутнефтегаза" (+1,88%), бумаги "Селигдара" (+1,6%).

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные бумаги "Мечела " (-2,12%), котировки СПБ Биржи (-2%), акции "ВК" (-1,62%), бумаги ТГК-1 (-1,5%), котировки "Совкомфлота" (-1,5%).

Прогноз на понедельник

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 января - 2 700 - 2 800 пунктов, прогноз по курсу рубля к юаню - 11,3-11,5, к доллару - 80-82.