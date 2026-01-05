Путин поручил повысить собираемость налогов за счет «обеления» экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Центробанку и властям регионов значительно увеличить собираемость налогов в 2026 году за счет «обеления» экономики страны. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликовано на сайте Кремля 5 января.

Согласно документу, ведомствам необходимо обеспечить реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году.

Также президент поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне 4-5%.