Аналитик оценил стратегическое значение венесуэльской нефти для США

Контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы может стать для США инструментом влияния на глобальный рынок, снизив зависимость от Ближнего Востока. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал израильский аналитик Юрий Бочаров.

По оценке собеседника, Венесуэла обладает крупнейшими в мире нераскрытыми запасами нефти, а ее потенциал добычи искусственно сдерживается. Если США смогут обеспечить выход страны на уровень в 3 миллиона баррелей в сутки, их совокупное влияние достигнет 22% мирового рынка, что сопоставимо с позицией ОПЕК в период ее создания.

По словам эксперта, в этом случае венесуэльская нефть станет для Вашингтона не столько коммерческим активом, сколько стратегическим рычагом для формирования альтернативного центра влияния в мировой энергетике.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой, по заявлению Дональда Трампа, были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга. Венесуэла осудила эти действия и обратилась в ООН, а ее верховный суд назначил временного главу государства. Ситуацию также раскритиковали Россия, Китай и КНДР.