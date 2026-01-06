США нацелились на криптовалютные активы Венесуэлы

Соединенные Штаты рассматривают возможность изъятия криптовалютных активов, принадлежащих Венесуэле, после задержания Мадуро. Согласно информации CNBC, речь идет о значительном непубличном фонде, содержащем предположительно до 600 тысяч BTC (около 60 млрд долларов США).

© Московский Комсомолец

По данным СМИ, данные средства были аккумулированы посредством реализации нефти, золота и USDT в обход действующих санкционных ограничений.

Если произойдет блокировка этих активов, то из обращения на длительный период будет изъято приблизительно 3% от общего количества находящихся в обороте биткоинов. Подобное сокращение предложения способно спровоцировать существенный скачок стоимости первой криптовалюты.