Спрогнозированы сроки возникновения дефицита газа в мире

По оценкам западных ученых, к 2075 году планете может грозить дефицит природного газа. Чтобы его избежать, необходимы инвестиции в новые технологии и использование возобновляемых источников энергии. Об этом заявила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, передает РИА Новости.

В 2024 году исследователи американского Университета Талсы проанализировали, сколько разведанных запасов газа существует для удовлетворения спроса человечества. Они пришли к выводу, что резервов хватит на ближайшие 50 лет — до 2075 года.

«Уже сейчас нужно инвестирование в новые технологии добычи для разведки труднодоступных месторождений, которые еще не разрабатывались, устойчивое закрепление более "чистых источников" в энергобалансе (ВИЭ, водорода)», — сказала Левашенко.

По ее словам, западные оценки не учитывают того, что потребление и добыча газа могут вырасти или снизиться. Потребность в ближайшие десятилетия будет зависеть от изменений климата и развития энергетических систем, в частности, возобновляемых источников энергии.