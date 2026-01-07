В Госдуме поддержали социально-экономический мониторинг пенсионеров

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал RT, что подход правительства к подготовке специальных докладов о социально-экономическом положении старшего поколения с 2026 года необходимо рассматривать как часть системной работы.

«Такая работа соответствует курсу на последовательное усиление поддержки граждан старшего возраста. Подобный анализ, который будет проводиться раз в два года, позволит получать актуальные данные для принятия необходимых решений. Это планомерный шаг, который может стать основой для новых мер помощи. Инициатива направлена на формирование более полной картины о жизни почти 35 миллионов граждан старшего поколения, чья доля в населении продолжает расти», — рассказал парламентарий.

Он объяснил, что в 2026, 2028 и 2030 годах будет готовиться специализированный доклад, а ответственным за эту работу назначена Высшая школа экономики.

«По итогам комплексного анализа должны быть подготовлены конкретные предложения для Министерства труда, которые в перспективе могут быть преобразованы в новые законодательные инициативы, касающиеся выплат и социальных льгот. Это означает, что меры поддержки могут разрабатываться более точно, с учётом реального положения дел», — добавил Панеш.

По его словам, целесообразность подобного мониторинга связана с тем, что он позволяет перейти от общих дискуссий к принятию решений, основанных на проверенных данных.

«Имеющаяся информация, например о плановой индексации пенсий и развитии программ активного долголетия, показывает, что тема благосостояния пожилых людей находится в зоне постоянного внимания властей. Новый механизм призван дополнить эти усилия, создавая основу для дальнейших шагов... Он должен стать инструментом, который поможет выявить наиболее острые проблемы и точечно на них реагировать», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что российские власти намерены начать регулярную подготовку аналитического доклада о социально-экономическом положении старшего поколения в России.

Соответствующий пункт включён в утверждённый правительством план.