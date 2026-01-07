Похищение Мадуро спровацировало рост фондового рынка Венесуэлы на 75%

Венесуэльская фондовая биржа показала резкий рост после сообщений о захвате президента Николаса Мадуро силами США. Инвесторы ожидают снижения политической нестабильности и ускорения процесса экономической нормализации, что особенно положительно сказалось на активах в энергетическом секторе.

Индекс IBC в Каракасе всего за один торговый день вырос примерно на 50% на фоне этих событий. С начала года индекс демонстрирует уверенный рост, а совокупный прирост после новости о Мадуро составил около 75%. Такую динамику рынок связывает со снижением рисков и растущими ожиданиями структурных реформ.