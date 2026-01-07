Энергетика ФРГ, после разрыва отношений с Россией, стала ненадежной и уязвимой, пишет The Telegraph.

В 2022-2025 годах Германия значительно сократила закупки российских ресурсов, предприняла меры для обретения «энергонезависимости» от России.

«Немецкая энергетика не только подорожала, но и стала ненадежной и к тому же уязвимой для диверсий. Чтобы окончательно устранить все последствия многолетней зависимости от России, потребуется немало времени и гораздо больше политической воли, чем есть у Берлина», — отметили журналисты.

Авторы статьи уточнили, что Германия страдает от атак на ключевую инфраструктуру, непривлекательна для инвестиций, в стране наблюдается политическая нестабильность.

По данным обозревателей, третья по величине экономика в мире импортирует порядка 70% потребляемой энергии.