Индекс Мосбиржи отреагировал на захват США танкера под флагом РФ

На открытии торгов 8 января индекс Московской биржи упал на 0,95 процента, до 2719,11 пункта, на фоне новостей о захвате США танкера под российским флагом. Об этом сообщает РБК.

Седьмого января американские военные захватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. В США отнесли танкер к «судам, находящимся под санкциями и угрожающим безопасности и стабильности Западного полушария».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер лишь «притворялся» российским. Сообщалось, что первоначально танкер носил название Bella 1, ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы.

Индексы Мосбиржи и РТС в первый день торгов в 2025 году снизились на 0,34%

В МИД России сообщили, что на борту Marinera находились россияне. Москва потребовала от Вашингтона обеспечить достойное обращение с членами экипажа и не препятствовать их скорейшему возвращению.

РБК отмечает, что 8 января российский рынок продолжил «отыгрывать геополитический негатив». Индекс Мосбиржи, основной рублевый индикатор, к 11:25 продолжил снижаться на 0,77 процента, до 2724,22 пункта.