СМИ: Венесуэльская нефть может стать ловушкой для США

Заявления президента США Дональда Трампа о захвате нефтяных ресурсов Венесуэлы на первый взгляд обещали Вашингтону легкую энергетическую победу и стратегический выигрыш прямо у своих границ. Однако за эффектной риторикой скрывается суровая реальность, превращающая этот "трофей" в одну из самых дорогостоящих и рискованных геополитических операций. Как отмечает китайская Sohu, попытка энергетического захвата обернулась стратегической ловушкой, а освоение венесуэльской нефти потребует от США инвестиций минимум в 100 миллиардов долларов.

Причина столь высокой цены и сложности заключается в природе самого ресурса. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти - около 17,5% от общемировых. Но страна получила среди экспертов прозвище "король мусорной нефти". Основная часть запасов является сверхтяжелой нефтью, резко отличающаяся от легкой ближневосточной. Высокая вязкость делает ее похожей на асфальт при комнатной температуре, а значительное содержание серы и металлов требует сложных технологий добычи: разбавления специальными реагентами или термического воздействия. Переработка такого сырья возможна только на специализированных мощных НПЗ, адаптированных под тяжелую нефть.

Еще более серьезным препятствием для американских компаний, положивших глаз на "черное золото" Венесуэлы будут разрушенная инфраструктура. Так, отмечается, что многолетний экономический кризис, санкции и отсутствие инвестиций привели к полной деградации отрасли: нефтепроводы, насосные станции, портовые терминалы и энергоснабжение в плачевном состоянии. Даже при снятии санкций, что само по себе политически крайне сложно, инвесторам придется начинать не с наращивания добычи, а с масштабной и многолетней реконструкции базовой инфраструктуры. Текущий объем добычи - около 900 тысяч баррелей в сутки - составляет менее 1% мировой добычи, что ярко иллюстрирует масштаб кризиса.

Ключевой просчет подхода Трампа, как пишет издание, точечное видение проблемы. Он увидел лишь огромные цифры запасов, проигнорировав комплекс неразрешимых на ближайшие годы препятствий. Помимо технологических и инфраструктурных барьеров существуют серьезные политические и социальные риски, так как силовое вмешательство во внутренние дела суверенного государства чревато долгосрочной дестабилизацией региона и затягиванием в "трясину хаоса", из которой выбраться крайне сложно. Таким образом, заявление о захвате нефти не учитывало, что для реального ее получения потребуется не политическое давление, а сверхдорогая многолетняя программа восстановления, сопоставимая с созданием новой отрасли с нуля.

Интерес США к венесуэльской тяжелой нефти имеет экономическую логику. Сланцевая революция дала Америке преимущественно легкую нефть, тогда как многие НПЗ на побережье Мексиканского залива исторически строились и оптимизировались именно под тяжелое сырье из Венесуэлы и Мексики. Оно необходимо для производства судового топлива, асфальта и кокса. Восстановление поставок могло бы восполнить этот сегмент и поддержать рентабельность мощных заводов. Однако цена в 100 миллиардов долларов и годы работы делает целесообразность такого пути крайне сомнительной, особенно на фоне глобального энергетического перехода.

Венесуэльский случай может стать ярким уроком того, как геополитические амбиции сталкиваются с технологическими и экономическими реалиями. Владение запасами и реальная возможность их рентабельной добычи - две огромные разницы. Даже самые богатые ресурсы могут стать обузой, если отсутствуют условия для их освоения, а силовое решение оборачивается многомиллиардной ловушкой.