В США объяснили, что будет с инвестициями Китая в Венесуэлу

Китай может сохранить свое место в экономике Венесуэлы, но при условии, что доминировать будут США. Об этом в эфире Fox Business заявил американский министр энергетики Крис Райт.

© Unsplash

В интервью министра спросили, что будет с китайско-венесуэльскими экономическими связями после вторжения США в Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро.

«Я думаю, вы, вероятно, увидите долгосрочное присутствие Китая в Венесуэле, пока Соединённые Штаты остаются там доминирующей силой», — ответил министр.

По его мнению, баланс в отношениях с Китаем возможен.

Ранее эксперт рассказал, что от 55 до 90% венесуэльской нефти в 2025 году экспортировалось в КНР. Пекин строил в стране инфраструктуру, порты и заводы для переработки тяжелой нефти.