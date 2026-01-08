Мерц заявил о тревоге из-за падения экономики Германии

Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу. Сильнее всего страдают промышленность, малый и средний бизнес. Об этом в четверг заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Мерц оценил состояние немецкой экономики на пресс-конференции по итогам заседания Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон.

«Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает тревогу», — сказал канцлер.

По его словам, серьезнее всего страдает «большая часть промышленности», малый и средний бизнес, а также мелкое производство. Плачевное состояние экономики отражается на рынке труда, который вступил в период застоя и «застрял в долгосрочной безработице».

Мерц уже второй раз за неделю признает, что немецкая экономика находится в кризисе. В минувший вторник он заявил, что производительность в стране чересчур низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие.