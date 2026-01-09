В России выросли штрафы за навязывание потребителю допуслуг

Штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату увеличены с 9 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"В соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") с 9 января увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Ответственность за такие правонарушения составит: для должностных лиц - до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей", - указано в сообщении.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году - 782 случая, в 2023 - 3179, в 2024 - 4132". Он пояснил, что чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

"В апреле 2025 года установили законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов. Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат", - сказал Володин, слова которого приведены в сообщении.

Реклама банкротства

Отмечается, что также уже действуют нормы, которые усилили ответственность для операторов связи и банков за нарушение требования законодательства. Как пояснял председатель Госдумы, "Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей".

С 1 января также установлено, что реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Кроме того, в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства.